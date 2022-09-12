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Новости 12:38

Калужский активист, которого полиция искала из-за сообщения под постом Медведева, эмигрировал в Нидерланды

фото ЗакС политика Калужский активист, которого полиция искала из-за сообщения под постом Медведева, эмигрировал в Нидерланды

Активист из Калуги Тимофей Радзиховский, которого полиция пыталась найти после комментария под одним из постов бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, эмигрировал в Нидерланды, где запросил политическое убежище, пишет "7х7" в своём Telegram-канале.

В августе у Радзиховского "увели" администрируемую им группу "ВКонтакте" после того, как он оставил заметку под постом Медведева. После этого задержали его друга, у которого пытались выяснить местонахождение активиста. Позднее в открытый доступ выложили его персональные данные, что и побудило активиста покинуть Россию.

В понедельник, 12 сентября, в Telegram-канале "Гражданское общество Калужской области" появилась заметка о том, что Нидерланды предоставили Радзиховскому политическое убежище.

Отметим, что из РФ уехали и другие калужские активисты вместе со своими семьями после того, как на них начали оказывать давление местные власти.


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