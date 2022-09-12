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Новости 13:55

Вишневский озабочен отсутствием остановки у островной "Ленты"

фото ЗакС политика Вишневский озабочен отсутствием остановки у островной "Ленты"

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский не удовлетворён полученным от комитета по транспорту ответом на свой запрос, касающийся отмены удобной остановки у гипермаркета "Лента" на Васильевском острове. Документ приведён в Telegram-канале политика.

До начала транспортной реформы у "Ленты" располагалась остановка маршрутки № 690, которая позволяла в том числе пожилым гражданам миновать длинный подход ко входу в магазин. После перехода на новую транспортную модель остановку отменили, учредив вместо неё новую, которая находится дальше.

"Вместо неё теперь автобус № 220, до остановки которого от выхода из "Ленты" 250 метров и два пешеходных перехода. Всё для людей. Я попросил организовать прямо у "Ленты" (и место нашли) остановку автобуса. Мне отвечают – низзя!" - возмущён Вишневский (орфография автора сохранена - прим. ред.).

Нельзя обустроить "магазинную" остановку по причине отсутствия пешеходных переходов поблизости. По мнению комтранса, это приведёт к тому, что люди будут "несанкционированно переходить проезжую часть". 

Резюмируя, Вишневский заявил, что по данному вопросу намерен обратиться к "транспортному" вице-губернатору Кириллу Полякову.


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