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Новости 14:19

Комблаг известил о готовности дорожных служб к гололедице

фото ЗакС политика Комблаг известил о готовности дорожных служб к гололедице

Петербургский комитет по благоустройству заявил о готовности дорожных служб к борьбе с гололедицей: если ранее подобные меры принимались ближе к концу осени, то нынешние сентябрьские холода вынудили дорожников быть более бдительными.

Также в комблаге рассказали, что за прошлую неделю с городских улиц собрали 1089 тонн смёта, а также 811 кубометров отходов. На мытьё магистралей израсходовали 33 тысячи кубометров воды и 13,5 тысяч литров спецшампуня.

Следить на чистотой улиц в понедельник, 12 сентября, будут 896 дворников и 448 единиц техники. В городских парках работают 47 машин и 259 человек.


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