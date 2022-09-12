ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:31

На Народной улице появится новый спорткомплекс

фото ЗакС политика На Народной улице появится новый спорткомплекс

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении ООО "Спорт Селекшн Скаутинг" земельного участка площадью 15 тысяч кв. метро на Народной улице для возведения спортивного комплекса, информирует пресс-служба Смольного.

На участке № 115 компания должна возвести крытый стадион с футбольным полем и трибунами для зрителей.

Построенные помещения частично передадут в собственность Северной столицы для проведения работ развитию массового спорта в городе.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама