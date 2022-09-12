На Народной улице появится новый спорткомплекс

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении ООО "Спорт Селекшн Скаутинг" земельного участка площадью 15 тысяч кв. метро на Народной улице для возведения спортивного комплекса, информирует пресс-служба Смольного.

На участке № 115 компания должна возвести крытый стадион с футбольным полем и трибунами для зрителей.

Построенные помещения частично передадут в собственность Северной столицы для проведения работ развитию массового спорта в городе.