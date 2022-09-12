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Новости 17:32

Детям из Донбасса показали Эрмитаж

фото ЗакС политика Детям из Донбасса показали Эрмитаж

Проживающим на территории Донецкой народной республики детям, приехавшим в Петербург, показали Эрмитаж, о чём сообщается в Telegram-канале музея.

В экскурсии принимали участие как подростки, так и их более младшие товарищи.

"Государственный Эрмитаж откликнулся на волонтёрский проект компании "Роснефть" по поддержке детей из Донецкой и Луганской народных республик", — сообщили в музейной пресс-службе.

Добавим, что "Роснефть" уже во второй раз организовывает подобную акцию для детей из ЛДНР. В июне юных жителей самопровозглашённых республик познакомили с профессией нефтяника в рамках посещения образовательного парка "Кидзания".


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