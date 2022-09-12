Смольный направил дополнительный транспорт к Арцеуловской аллее

Комитет по транспорту с 12 сентября усиливает маршруты, идущие к Арцеуловской аллее. Ранее в СМИ появились сообщения об очередях на остановке в конце Комендантского проспекта.

"С 12 сентября маршрут № 23 усилен двумя дополнительными троллейбусами. С 13 сентября по будним дням на маршрут № 127/127М добавлены 2 автобуса в будний день и 4 автобуса в выходные", — отчитался комтранс в своем Telegram-канале.

По подсчетам комитета, теперь по будням на линии будут выходить 30 автобусов, а в выходные — 18, что позволит им выполнять по 420 и 312 рейсов в день соответственно. Также горожанам пообещали ввести дополнительные 18 рейсов от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади.

Ожидается, что суммарный интервал движения транспорта на остановке "Арцеуловская аллея" составит менее 1,5 минут.