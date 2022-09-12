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Новости 18:09

Собственника дачи Шауба обязали в течение 8 месяцев привести здание в порядок

фото ЗакС политика Собственника дачи Шауба обязали в течение 8 месяцев привести здание в порядок

Приморский районный суд Петербурга решил удовлетворить иск КГИОП об обязании собственника дореволюционной дачи Шауба в Ольгино в течение 8 месяцев провести противоаварийные работы, а в течение 36 месяцев - полностью отреставрировать здание, сообщается в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

"Это решение мы приветствуем, но опасаемся, что дача будет уничтожена, пока эти варвары будут судиться во второй инстанции, а затем уклоняться от исполнения решения. Продолжаем требовать изъятия", - манифестируют градозащитники.

Активисты опасались, что судебный процесс специально затягивался для того, чтобы подвергнуть дачу большему износу и чтобы в конечном итоге она рухнула из-за собственной ветхости.

Дача Шауба (другое ее название  - дача Ташейт), построенная в 1913 году и признанная региональным памятником, расположена на Лахтинском проспекте, 115.

фото: citywalls.ru


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