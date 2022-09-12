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В Госдуму внесен законопроект о возможности россиянам с тремя и более детьми поступать в мобилизационный резерв

фото ЗакС политика В Госдуму внесен законопроект о возможности россиянам с тремя и более детьми поступать в мобилизационный резерв

Депутаты Госдумы с главой комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении возможности записываться в мобилизационный людской резерв россиянам, имеющим на попечении трех и более детей, сообщила 12 сентября пресс-служба ГД.

Как уточняют авторы в пояснительной записке к проекту, сейчас россияне с тремя и более детьми "подлежат безусловному освобождению от призыва на военные сборы". Это означает для них невозможность призыва на военные сборы "вне зависимости от их волеизъявления" и, соответственно, не позволяет заключать контракты о пребывании в резерве.

Попутно законопроект предлагает уточнить саму категорию этих граждан с указанием, что они "освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на их иждивении". Также авторы хотят внести изменения, согласно которым граждане с четырьмя детьми до 16 лет смогут получить отсрочку по мобилизации, "за исключением тех, кто пребывает в мобилизационном людском резерве".


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