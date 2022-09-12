Суд в Пермском крае оштрафовал онкобольную женщину за дискредитацию армии

Пермский краевой суд не стал отменять штраф в размере 30 тысяч рублей, наложенный на жительницу Горнозаводска Елену Власову за дискредитацию армии, сообщило 12 сентября издание "7х7" в своем Telegram-канале.

Как сообщается, административное дело против россиянки было заведено за критический по отношению к спецоперации комментарий во "ВКонтакте". О Власовой известно, что она страдает от онкологического заболевания, у нее ампутирована одна рука. Жительница Горнозаводска воспитывает двоих детей, при этом она не имеет работы и живет на пособие.

Суд назначил ей штраф, посчитав виновной в дискредитации армии. В ответ правозащитники подали апелляцию в краевой суд, но тот оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.