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Новости 20:27

Суд в Пермском крае оштрафовал онкобольную женщину за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Суд в Пермском крае оштрафовал онкобольную женщину за дискредитацию армии

Пермский краевой суд не стал отменять штраф в размере 30 тысяч рублей, наложенный на жительницу Горнозаводска Елену Власову за дискредитацию армии, сообщило 12 сентября издание "7х7" в своем Telegram-канале.

Как сообщается, административное дело против россиянки было заведено за критический по отношению к спецоперации комментарий во "ВКонтакте". О Власовой известно, что она страдает от онкологического заболевания, у нее ампутирована одна рука. Жительница Горнозаводска воспитывает двоих детей, при этом она не имеет работы и живет на пособие.

Суд назначил ей штраф, посчитав виновной в дискредитации армии. В ответ правозащитники подали апелляцию в краевой суд, но тот оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.


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