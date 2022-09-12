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Новости 20:47

Задержанного за раздачу пацифистских листовок на избирательном участке калининградца отпустили из суда

фото ЗакС политика Задержанного за раздачу пацифистских листовок на избирательном участке калининградца отпустили из суда

Жителя Калининграда Илью Захарова отпустили домой из здания местного Ленинградского райсуда, сообщило "ОВД-Инфо"* вечером 12 сентября. В суд россиянина доставили для составления протокола о дискредитации российской армии, рассказал он правозащитникам.

"Заседание по этому делу не дежурное, поэтому вызовем по повестке. Пока что свободен", — пересказал Захаров услышанное в суде напутствие.

Калининградец был задержан правоохранителями 11 сентября за раздачу на избирательном участке листовок пацифистского содержания. За подобную деятельность его увезли в отдел полиции и составили протоколы о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Ночь Захаров провел в отделе, а в понедельник его отвезли в суд.

Рассмотрение дела о мелком хулиганстве также должно было состояться в понедельник, однако его перенесли на 15 сентября.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото: unsplash


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