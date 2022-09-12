Задержанного за раздачу пацифистских листовок на избирательном участке калининградца отпустили из суда

Жителя Калининграда Илью Захарова отпустили домой из здания местного Ленинградского райсуда, сообщило "ОВД-Инфо"* вечером 12 сентября. В суд россиянина доставили для составления протокола о дискредитации российской армии, рассказал он правозащитникам.

"Заседание по этому делу не дежурное, поэтому вызовем по повестке. Пока что свободен", — пересказал Захаров услышанное в суде напутствие.

Калининградец был задержан правоохранителями 11 сентября за раздачу на избирательном участке листовок пацифистского содержания. За подобную деятельность его увезли в отдел полиции и составили протоколы о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Ночь Захаров провел в отделе, а в понедельник его отвезли в суд.

Рассмотрение дела о мелком хулиганстве также должно было состояться в понедельник, однако его перенесли на 15 сентября.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

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