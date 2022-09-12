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Новости 20:58

На севере Петербурга раньше срока реконструировали водопроводную сеть

фото ЗакС политика На севере Петербурга раньше срока реконструировали водопроводную сеть

В Выборгском районе Петербурга на месяц раньше запланированного срока завершены работы по реконструкции внутриквартальной водопроводной сети, отчиталась 12 сентября пресс-служба губернатора. Речь идет об участке от дома 5/3 по улице Шостаковича до дома 32/4 по проспекту Просвещения.

Специалисты Водоканала заменили изношенные стальные трубы на новые полиэтиленовые трубы высокого давления. Предполагается, что использование не подверженного коррозии материала позволит увеличить срок службы водопровода. Всего на реконструируемом участке было проложено 500 метров труб диаметром 160 мм.

"В преддверии зимнего сезона энергетики ускоряют плановые работы на инженерных сетях", — констатировал Александр Беглов и высказался о положительных качествах современных материалов труб.

Фото: gov.spb.ru


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