Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обстрелов со стороны Азербайджана

Кабинет министров Армении обратился к России, ОДКБ и Совету безопасности ООН в связи с действиями Азербайджана, сообщило утром 13 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства этой страны.

"Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны", — сообщили информагентству в пресс-службе.

Сразу после полуночи 13 сентября Минобороны Армении сообщило об артиллерийских ударах со стороны Азербайджана по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. По утверждению ведомства, Азербайджан также применил беспилотники.

В ответ Минобороны Азербайджана обвинило Армению в "широкомасштабной провокации" на границе. "Единственным агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана все еще продолжается. В ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки", — говорится в одном из сообщений Минобороны Азербайджана, опубликованных ночью.

Обе стороны сообщили о потерях в ходе обострения. Ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным. В беседе он назвал "неприемлемыми" действия азербайджанской стороны и отметил "важность адекватной реакции международного сообщества", сообщила пресс-служба кабмина Армении.

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