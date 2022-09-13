С начала года Петербург получил более 600 квартир для льготников

В 2022 году Петербург получил в общей сложности 654 социальные квартиры по контрактам этого и предыдущего годов, сообщила 13 сентября пресс-служба губернатора. Жилье предназначается для передачи льготным категориям граждан, включая детей-сирот.

"В этом году мы уже приобрели в полтора раза больше социальных квартир, чем за весь 2021 год. Сейчас объявлены аукционы ещё на 87 квартир, готовятся новые конкурсные процедуры", - приводит пресс-служба слова Александра Беглова.

Отмечается, что 142 квартиры из числа купленных были приобретены на вторичном рынке. Для пополнения жилищного фонда город участвует в долевом строительстве либо же напрямую приобретает квартиры. Не позднее 2024 года в Смольном рассчитывают получить 1206 квартир по уже заключенным или находящимся в стадии подписания контрактам. Общая стоимость приобретаемого жилья составляет почти 7 млрд рублей.

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