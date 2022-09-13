ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:47

С начала года Петербург получил более 600 квартир для льготников

фото ЗакС политика С начала года Петербург получил более 600 квартир для льготников

В 2022 году Петербург получил в общей сложности 654 социальные квартиры по контрактам этого и предыдущего годов, сообщила 13 сентября пресс-служба губернатора. Жилье предназначается для передачи льготным категориям граждан, включая детей-сирот.

"В этом году мы уже приобрели в полтора раза больше социальных квартир, чем за весь 2021 год. Сейчас объявлены аукционы ещё на 87 квартир, готовятся новые конкурсные процедуры", - приводит пресс-служба слова Александра Беглова.

Отмечается, что 142 квартиры из числа купленных были приобретены на вторичном рынке. Для пополнения жилищного фонда город участвует в долевом строительстве либо же напрямую приобретает квартиры. Не позднее 2024 года в Смольном рассчитывают получить 1206 квартир по уже заключенным или находящимся в стадии подписания контрактам. Общая стоимость приобретаемого жилья составляет почти 7 млрд рублей.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама