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Новости 11:26

ФАС обнаружила картель на сумму более 2 млрд рублей

фото ЗакС политика ФАС обнаружила картель на сумму более 2 млрд рублей

Шесть российских компаний, поставляющих информационно-коммуникативное оборудование, стали фигурантами антимонопольного дела, о чем сообщает пресс-служба ФАС. Участники картельного сговора условились об искусственном поддержании цен в ходе более чем ста конкурсов.

Речь идет об ООО "123 Солюшнс", ООО "Ресерч Лаб", ООО "АНТ", ООО "РИТ", ООО "Современные технологии" и ООО ГК "Инфотактика", которые поставляли технику органам власти, медучреждениям и другим социальным объектам.

Путем сговора фирмы заключили контракты в общей сложности более чем на 2 млрд рублей. Теперь им грозят оборотные штрафы.


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