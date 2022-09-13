За сутки в Петербурге утроилось количество госпитализаций с COVID-19

Показатель госпитализаций в Петербурге и во всей России синхронно вырос относительно предыдущего дня, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом от 13 сентября. При этом рост в Северной столице оказался более заметным – здесь в стационары отправили в 3,4 раза больше пациентов с ковидом, чем днем ранее, в то время как в целом по стране этот показатель вырос в 2,5 раза.

По данным оперштаба, в Петербурге зафиксировано 285 госпитализаций (накануне – 83). Количество новых случаев заболевания (3478) держится приблизительно на том же уровне, что и в предыдущие дни – например, накануне сообщалось о 3471 заболевшем, а перед этим – о 3484 новых пациентах. В то же время за сутки с 3174 до 4090 выросло количество госпитализаций, а количество смертей – соответственно, с 11 до 20.

Всего в России отмечено 4663 новых госпитализации (днем ранее сообщалось о 1848), а также 44 045 новых случаев заболевания. Выздоровели 48 187 человек, скончался 101 пациент.