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Новости 11:54

"Ъ": Прокуратура активизировала контроль за расселением аварийного жилья

фото ЗакС политика "Ъ": Прокуратура активизировала контроль за расселением аварийного жилья

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил своим подчиненным тщательнее следить за расселением аварийного жилья, передает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Эта работа состоит в том числе из анализа законов, соответствия региональных законов федеральным и проверка их на коррупциогенные факторы. Переселение граждан в результате прокурорской деятельности должно производиться быстрее, а бездействие чиновников – приводить к возбуждению дел о халатности.

Кроме того, от сотрудников ведомства ждут содействия девелоперам в получении разрешений на строительство. В целом распоряжение Краснова нацелено на "достижение социально значимых результатов, в том числе на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда".

На сегодняшний день в новом жилье нуждаются 1,2 млн россиян, проживающих в ветхих домах. Общая площадь их недвижимости составляет порядка 20 млн кв. метров.


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