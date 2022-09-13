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Выборы - 2022

Новости 12:54

Слуцкий: Сегодня с передовой идут просьбы принять в ряды ЛДПР

фото ЗакС политика Слуцкий: Сегодня с передовой идут просьбы принять в ряды ЛДПР

На первом пленарном заседании осенней сессии Государственной думы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о популярности своего политического движения среди военнослужащих, которые участвуют в военной спецоперации на Украине.

"Сегодня с передовой идут заявления с просьбой принять в ряды ЛДПР, это доказывает лишний раз мне и и моим коллегам, что мы на правильном пути. Мы сейчас в рамках федерального бюджета должны с особым вниманием отнестись к расходам на оборону", - произнес он с трибуны.

Особое внимание "оборонке" требуется, по словам политика, поскольку против российской армии используются самые современные западные виды вооружений. При всей важности поддержки спецоперации и каждого бойца, по мнению Слуцкого, россиянам "не надо опасаться вбросов про мобилизацию", поскольку в стране он наблюдает "равновесную ситуацию".

Свою политическую организацию ее лидер охарактеризовал как партию здравого смысла. Результатами прошедших выборов Слуцкий доволен.


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