Столице Казахстана вернут прежнее название

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев благосклонно отнесся к идее вернуть столице страны Нур-Султану прежнее название, переименовав ее в Астану, сообщил 13 сентября РБК. При этом издание сослалось на заявление пресс-секретаря президента Руслана Желдибая, сделанное в соцсетях.

"Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана, — написал Желдибай. — Президент проинформирован об этой инициативе депутатов". По его словам, "предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства".

При этом пресс-секретарь Токаева отметил, что "президент считает историческим фактом" решающую роль своего предшественника Нурсултана Назарбаева в деле укрепления государственности Казахстана и становления его столицы. "Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования", — заключил он.

Свое нынешнее название казахская столица получила в 2019 году по предложению Токаева, ставшего президентом после отставки Назарбаева.

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