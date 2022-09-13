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Новости 13:28

Лидер "Новых людей" предложил реабилитировать Instagram**

фото ЗакС политика Лидер "Новых людей" предложил реабилитировать Instagram**

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на первом заседании Госдумы в рамках осенней сессии порассуждал о целесообразности блокировки Instagram** в России и последствиях этого шага. Политик отметил, что сервис за последние месяцы стал более внимательно модерировать и цензурировать высказывания пользователей. Тем временем, по данным Нечаева, запрет социальной сети привел к тому, что еще 25 млн соотечественников стали пользоваться VPN-сервисами.

"Рады мы этому или нет? Они кроме Instagram** куда еще заходили? <...> Может быть, нам имеет смысл рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram**, раз он начал себя хорошо вести", - произнес он с трибуны.

Депутат напомнил, что вице-президент Meta** уже публично извинялся за скандал, из-за которого его компанию признали экстремистской в России.

Напомним, что суд запретил Meta** после появления сведений о новых правилах модерации в принадлежащих ей социальных сетях из-за военной спецоперации на Украине.

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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