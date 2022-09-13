Пиотровский анонсировал праздник на Дворцовой площади в новогоднюю ночь

Праздничные мероприятия состоятся на Дворцовой площади в новогоднюю ночь, сообщил 13 сентября в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. Также он рассказал о том, сколько планируется потратить на оформление Петербурга к встрече 2023 года.

"После двухлетнего перерыва в новогоднюю ночь праздничные мероприятия пройдут на Дворцовой площади", — написал Пиотровский, попутно анонсировав открытие катков на Конюшенной и Манежной площадях.

По сообщению вице-губернатора, в этом году Смольный намерен обновить праздничное украшение ряда мест в городе, включая Фонтанку, Аничков и Кантемировский мосты, Смольную и Воскресенскую набережные и другие локации. "Полностью обновится световое оформление Дома книги и здания Биржи, которое планируется открыть после капитального ремонта. Все украшения будут выдержаны в едином художественном стиле", — добавил он.

Всего, по заявлению Пиотровского, на праздничное оформление города планируется потратить более 600 миллионов рублей.

Фото: unsplash