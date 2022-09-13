С начала года в словарь русского языка РАН добавили "чевэкашника" и еще 150 слов

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН с начала 2022 года пополнился 151 новым словом, на что обратила внимание редактор Полина Шубина.

Среди новых слов, в частности, фигурируют имеющие отношение к боевым действиям: например, ЧВК (частная военная компания) и чевэкашник, БПЛА (беспилотный летательный аппарат) и тероборона.

Выделяются также слова, связанные с пандемией коронавируса: ковид-инфицированный, коронаскептик, коронакризис, вакцинирование, допандемийный и допандемический. Определенная часть "новинок" относится к развитию технологий: это слова погуглить, ретвитнуть, видеоблогер. Появились в словаре также бумеры и миллениалы, а еще бургерная, шаверма и шаурма. Подробнее со списком можно ознакомиться здесь.