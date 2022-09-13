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Новости 15:57

Петербургская прокуратура добилась закупки техники тремя поликлиниками

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура добилась закупки техники тремя поликлиниками

Руководство трех петербургских поликлиник выполнило требования прокуратуры Центрального района, которая ранее вынесла представления из-за недооснащения медицинских кабинетов профессиональным оборудованием. Как сообщает сайт ведомства, имеются в виду городские поликлиники № 37, 39 и 40.

Необходимая техника отсутствовала в кабинетах врачей-терапевтов, неврологов, кардиологов, врачей-эндокринологов, гастроэнтерологов, хирургов и оториноларингологов.

Отмечается, что виновные в зафиксированных ранее нарушениях понесли дисциплинарную ответственность.


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