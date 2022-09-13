Петербургская прокуратура добилась закупки техники тремя поликлиниками

Руководство трех петербургских поликлиник выполнило требования прокуратуры Центрального района, которая ранее вынесла представления из-за недооснащения медицинских кабинетов профессиональным оборудованием. Как сообщает сайт ведомства, имеются в виду городские поликлиники № 37, 39 и 40.

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