Петербургская прокуратура добилась закупки техники тремя поликлиниками

Руководство трех петербургских поликлиник выполнило требования прокуратуры Центрального района, которая ранее вынесла представления из-за недооснащения медицинских кабинетов профессиональным оборудованием. Как сообщает сайт ведомства, имеются в виду городские поликлиники № 37, 39 и 40.
Необходимая техника отсутствовала в кабинетах врачей-терапевтов, неврологов, кардиологов, врачей-эндокринологов, гастроэнтерологов, хирургов и оториноларингологов.
Отмечается, что виновные в зафиксированных ранее нарушениях понесли дисциплинарную ответственность.