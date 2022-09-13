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Новости 17:28

Суд в Москве признал незаконным штраф в 846 млн рублей для компании "Т Плюс"

фото ЗакС политика Суд в Москве признал незаконным штраф в 846 млн рублей для компании "Т Плюс"

Арбитражный суд Москвы отменил решение Федеральной антимонопольной службы, обвинившей компанию "Т Плюс" в манипулировании ценами на электроэнергию и назначившей ей штраф в размере 846,5 млн рублей. Об этом пишет "Интерфакс".

"Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью", - сказано в карточке дела.

По версии ФАС, в первой половине 2019 года энергетическая компания составляла ценовые заявки, которые оказывались выше реальных затрат на производство электричества в среднем на 70-90%.

ПАО "Т Плюс" Виктора Вексельберга представляет собой крупнейшую частную отечественную компанию, занятую в сфере теплоснабжения.


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