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Новости 17:59

Из-за санкций петербургскому "Технопарку" грозит предбанкротное состояние

фото ЗакС политика Из-за санкций петербургскому "Технопарку" грозит предбанкротное состояние

Западные санкции поставили АО "Технопарк Санкт-Петербурга" поставили компанию в крайне тяжелое финансовое положение, передает "Фонтанка". Проблемы организации принесла заморозка научного проекта "Российско-финский парк живых систем" и недополучение выделенного на него европейского гранта: из 2,8 млн евро "Технопарк" получил лишь часть, после чего в связи со спецоперацией на Украине деньги от партнеров перестали поступать.

Акционерное общество, не будучи готовым к такому развитию событий, успели с расчетом на дальнейшее поступление средств закупить оборудование, и теперь ему нечем рассчитываться с поставщиками.

"Если контрагенты будут подавать в суд, мы можем оказаться в предбанкротном состоянии", - рассказал директор Андрей Соколов.

На сегодняшний день его компания нуждается в 90 млн рублей для покрытия долгов.


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