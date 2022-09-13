Милонов готовит заявление на жителя Московского района, пугающего девушек и детей

Депутат Государственной думы Виталий Милонов собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением на некоего жителя Московского района, на подозрительное поведение которого поступают жалобы. Как пишет депутат в своем Telegram-канале, мужчина средних лет пугает лиц противоположного пола и детей и потенциально может иметь опасные намерения сексуального характера.

"Надеюсь, районная полиция, наш городской главк примут меры: ситуация нездоровая, тревожная. Такого вообще быть не должно. Как минимум надо провести проверку, взять это на карандаш", - отметил единоросс.

Милонов уверен, что нельзя дожидаться преступления, если можно его предотвратить. При этом, как отмечает пресс-служба петербургского отделения единороссов, формально действия гражданина, заподозренного в преследованиях людей на Варшавской улице, трудно квалифицировать как криминал.