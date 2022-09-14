Петербург попал в тройку регионов-лидеров по количеству самозанятых

Северная столица оказалась одним из регионов-лидеров по количеству самозанятых граждан: только за последние 8 месяцев с начала года соответствующий статус оформили более чем 103 тысячи человек, сообщили в Смольном.

В общей сложности на данный момент статус самозанятых в Петербурге имеют свыше 375 граждан. По всей стране город занимает третье место по обозначенному параметру после Москвы и Подмосковья.

"Специальный налоговый режим для самозанятых в Петербурге был введён в 2020 году. С каждым годом количество граждан, оформивших этот статус, увеличивается. Среди основных преимуществ – удобный способ налогообложения и возможности для старта своего бизнеса", – высказался городской глава Александр Беглов.

В Федеральной налоговой службе сообщали ранее, что средний возраст самозанятого гражданина – 35 лет. Сферы деятельности, в которых в основном регистрируются, – такси, доставка, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, а также реализация продукции собственного производства.

Петербург установил собственные меры поддержки самозанятых. Так, Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса готов предоставлять льготные займы от 50 до 500 тысяч рублей без залога на срок от 3 до 24 месяцев под 3% годовых. Также для самозанятых доступны услуги Городского акселератора малого и среднего бизнеса.