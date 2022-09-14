В возрасте 68 лет умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

Скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, сообщили в самом издании. Журналисту было 68 лет.

"В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин", - указывается на сайте "КП".

Причина смерти журналиста не конкретизируется, однако ТАСС пишет, что он умер во время экспедиции по сбору материала для книги об одном из первопроходцев Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Причиной его гибели стал инсульт.

Владимир Сунгоркин работал в "Комсомольской правде" c 1985 года. С 2002 года трудился на двух должностях: гендиректора и главного редактора издательского дома "Комсомольская правда".