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Новости 11:04

ЗакС предложил обязать нотариусов проверять подлинность документов о родстве при ведении наследственных дел

фото ЗакС политика ЗакС предложил обязать нотариусов проверять подлинность документов о родстве при ведении наследственных дел

Парламент Петербурга на заседании 14 сентября принял за основу проект обращения в Госдуму с поправкой к Федеральному закону "Об актах гражданского состояния", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Документ подготовил единоросс Константин Чебыкин.

Предлагается ввести обязанность для нотариусов при ведении наследственных дел проверять подлинность предоставленных документов о родстве. Делать это будет необходимо с помощью Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния или через направления уточняющих запросов в органы записи актов гражданского состояния.

Депутат Чебыкин отметил, что в Петербурге высоко количество преступлений в отношении выморочного имущества. То есть имущество, на которое в силу разных обстоятельств не могли претендовать наследники умершего, и оно стало собственностью города. По словам депутата, часть таких преступлений совершают с помощью подделки документов.

Сергей Еремеев


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