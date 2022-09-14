ЗакС предложил обязать нотариусов проверять подлинность документов о родстве при ведении наследственных дел

Парламент Петербурга на заседании 14 сентября принял за основу проект обращения в Госдуму с поправкой к Федеральному закону "Об актах гражданского состояния", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Документ подготовил единоросс Константин Чебыкин.

Предлагается ввести обязанность для нотариусов при ведении наследственных дел проверять подлинность предоставленных документов о родстве. Делать это будет необходимо с помощью Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния или через направления уточняющих запросов в органы записи актов гражданского состояния.

Депутат Чебыкин отметил, что в Петербурге высоко количество преступлений в отношении выморочного имущества. То есть имущество, на которое в силу разных обстоятельств не могли претендовать наследники умершего, и оно стало собственностью города. По словам депутата, часть таких преступлений совершают с помощью подделки документов.

Сергей Еремеев