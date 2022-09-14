ЗакС утвердил обращение на тему экскурсий в Бородино и Кремль для борьбы с протестными настроениями

Законодательное собрание Петербурга решило обратиться к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить регион в пилотный проект бесплатных путешествий для школьников по социальным сертификатам. Также предложено распространить действие таких сертификатов на групповые экскурсии длительностью более 24 часов.

Инициаторами выступили депутаты "Единой России" Михаил Барышников, Елена Рахова и Денис Четырбок.

Депутат Барышников, представляя инициативу с трибуны, рассказал, как сам в 9 лет впервые посетил мавзолей и как его впечатлило забальзамированное тело Владимира Ленина.

- Я увидел глыбу. После такого посещения Ленин для меня стал величиной номер один и лидером мира, - признался единоросс.

В тексте обращения авторы написали, что "растет поколение школьников, которые не видели Красную площадь, Кремль, Поклонную гору, Мамаев курган, Бородинское поле, Прохорово поле, Брестскую крепость, пронзительные мемориальные комплексы "Детям - жертвам войны" или "Хатынь" в Белоруссии". Это приводит к росту протестных и нигилистических настроений, считают депутаты.

"Отсутствие эмоционально окрашенного восприятия слов о героическом и трагическом прошлом нашей страны порождает неверие в цели общественного развития и протестные или нигилистические настроения среди молодежи, а иной раз и среди детей", - говорится в обращении.

- Молодежь выходит на улицу, когда она чувствует социальную несправедливость и когда не видит возможности для собственного развития. Эти нюансы мы должны держать в голове, иначе действительно потеряем нашу молодежь, - высказался о тексте обращения депутат от КПРФ Александр Рассудов.

Он отметил, что патриотическое воспитание молодого поколения в последние годы сводится к военному патриотизму. По мнению Рассудова, гораздо лучше было бы показывать детям города Золотого кольца, иконы Андрея Рублева и Ясную Поляну.

Сергей Еремеев