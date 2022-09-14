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Новости 11:34

ЗакС попросит Мишустина поднять пособия по уходу за инвалидами

фото ЗакС политика ЗакС попросит Мишустина поднять пособия по уходу за инвалидами

Парламент Петербурга 14 сентября единогласно утвердил обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Депутаты просят ежегодно индексировать компенсационные выплаты по уходу за инвалидами.

Документ подготовили представители "Единой России" Александр Ржаненков, Анастасия Мельникова и Алексей Макаров.

- 2,5 млн граждан, которые осуществляют уход за инвалидами в разных вариантах. Выплаты выделяются далеко не всем из этих граждан, - отметил Ржаненков.

В обращении говорится, что размер выплат не повышался с 2007 года. Он составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Компенсация в 10 тысяч рублей в месяц полагается только родителю или опекуну ребенка-инвалида или инвалида I группы.

"Согласно действующему правовому регулированию получателями ежемесячных компенсационных выплат могут быть лишь лица, не имеющие дохода, что препятствует привлечению к деятельности по уходу за инвалидами других лиц, имеющих доход от частичной занятости в свободное от ухода за инвалидом время", - говорится в обращении.

Его авторы решили попросить Мишустина разрешить получать компенсационные выплаты лицам, имеющим доход от частичной занятости, и работающим пенсионерам, которые осуществляют уход за инвалидами.

Сергей Еремеев


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