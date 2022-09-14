ЗакС попросит Мишустина поднять пособия по уходу за инвалидами

Парламент Петербурга 14 сентября единогласно утвердил обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Депутаты просят ежегодно индексировать компенсационные выплаты по уходу за инвалидами.

Документ подготовили представители "Единой России" Александр Ржаненков, Анастасия Мельникова и Алексей Макаров.

- 2,5 млн граждан, которые осуществляют уход за инвалидами в разных вариантах. Выплаты выделяются далеко не всем из этих граждан, - отметил Ржаненков.

В обращении говорится, что размер выплат не повышался с 2007 года. Он составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Компенсация в 10 тысяч рублей в месяц полагается только родителю или опекуну ребенка-инвалида или инвалида I группы.

"Согласно действующему правовому регулированию получателями ежемесячных компенсационных выплат могут быть лишь лица, не имеющие дохода, что препятствует привлечению к деятельности по уходу за инвалидами других лиц, имеющих доход от частичной занятости в свободное от ухода за инвалидом время", - говорится в обращении.

Его авторы решили попросить Мишустина разрешить получать компенсационные выплаты лицам, имеющим доход от частичной занятости, и работающим пенсионерам, которые осуществляют уход за инвалидами.

Сергей Еремеев