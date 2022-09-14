Российским банкам рекомендовали подробно информировать граждан об условиях кешбэка

Федеральная антимонопольная служба и Центробанк разослали кредитным организациям совместный документ с рекомендацией подробно и добросовестно информировать реальных и потенциальных клиентов об условиях кешбэка. Это необходимо для того, чтобы ожидания граждан не обманывались, причем клиент не должен тратить усилия на поиск нужных сведений об услугах. В письме отмечается, что банки часто делают акцент на привлекательных деталях кешбэка. Между тем они склонны умалчивать о немаловажных ограничениях.

"К такой информации относятся максимальный размер "кешбэка" за определенный период, максимальная и минимальная суммы покупки, с которой он будет начислен, перечень МСС-кодов, участвующих в расчете", - перечисляет пресс-служба антимонопольщиков.

ФАС и Центробанк указывают, что неполная информация о кешбэке может вводить россиян в заблуждение и нарушать законодательство о защите конкуренции и о рекламе.