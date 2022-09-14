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Новости 11:43

Роскомнадзор: Свыше 230 млн личных данных россиян утекло в Сеть с начала года

фото ЗакС политика Роскомнадзор: Свыше 230 млн личных данных россиян утекло в Сеть с начала года

Более 230 млн записей, содержащих личные данные россиян, попали в Сеть с начала текущего года в результате 60 больших утечек, передаёт ТАСС сообщение Роскомнадзора. Из-за подобных ситуаций злоумышленники получили возможность создавать "цифровые портреты" граждан РФ с тем, чтобы потом использовать их в преступных целях.

"Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей", — отчитался РКН.

Одной из последних утечек стала пропажа личных данных почти 3 тысяч пользователей, купивших билеты на новый столичный аттракцион - колесо обозрения "Солнце Москвы". Проверки при этом проводиться не будет ввиду моратория, который наложило правительство.

В Роскомнадзоре считают, что следует криминализировать действия как тех, кто крадёт данные, так и тех, кто их впоследствии продаёт. 


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