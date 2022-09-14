В Ленобласти обсудят предложение ужесточить правила продажи алкоголя

Во время бизнес-форума "Энергия возможностей" губернатору Ленобласти Александру Дрозденко пожаловались на обилие алкомаркетов в Мурино, о чем пишет петербургская редакция "Коммерсанта". Задавшая вопрос предпринимательница отметила, что можно встретить до трех подобных магазинов в одном жилом доме. Чиновник отнесся к ее недовольству с пониманием.

"Вопрос решается очень легко. Установите лимит в 50 м от социально значимых объектов, и вы увидите, как этот радиус покроет весь город Мурино и количество алкогольных магазинов сократится минимум вдвое", - произнес Дрозденко.

По его наблюдениям, местные депутаты в силу различных причин не хотят заниматься проблемой, хотя правила застройки и благоустройства находятся именно в их компетенции. Дрозденко поручил до конца месяца организовать совещание с главами районов для обсуждения проблемы алкомаркетов. По результатам встречи он планирует добиться от муниципальных властей либо ее решения, либо передачи полномочий властям районного и регионального уровня. Губернатор отметил, что некоторые представители местного самоуправления "совсем попутали интересы государства и муниципалитета с личной выгодой".