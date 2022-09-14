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Новости 12:29

Смольный заключил контракт на строительство дублёра Приморского шоссе

фото ЗакС политика Смольный заключил контракт на строительство дублёра Приморского шоссе

Правительство Петербурга заключило контракт на строительство Южной улицы у "Лахта Центра", которая должна стать дублёром Приморского шоссе. Подрядчиком выбрали компанию "Орион плюс", которая за свои услуги получит 1,7 млрд рублей.

На данном этапе работ компании предстоит построить отрезок Южной улицы от соединения с Лахтинским проспектом и Приморским шоссе до пересечения Шуваловского проспекта и Мебельной улицы, передаёт "Деловой Петербург".

Отметим, что Смольный предпринимает уже третью попытку достроить дорогу-дублёр. Первый контракт был заключён в 2017 году на сумму в 868 млн рублей с той же компанией-подрядчиком. В проекте выявили ошибки, поэтому стройка отложилась. Третий раз контракт должны были подписать в 2022 году, однако исполнителя так и не нашли. Последний конкурс объявляли в августе. 

Работы следует завершить к лету 2025 года.


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