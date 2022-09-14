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Новости 12:35

В Петербурге открыли бюст Александру Суворову

фото ЗакС политика В Петербурге открыли бюст Александру Суворову

В Суворовском училище Министерства обороны на Московском проспекте открыли бюст полководцу Александру Суворову (1730-1800), передает ТАСС. Скульптуру установили в рамках федерального проекта "Аллея воинской славы". Смольный на торжественной церемонии представляла глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

"В наше время сохранение памяти о предках особенно важно. Пусть бюст Александра Васильевича Суворова станет одним из многих символов того, что мы помним и чтим свое прошлое", - приводятся ее слова.

Отметим, что в последние годы Русская православная церковь активно обсуждает вопрос о возможной канонизации военачальника.


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