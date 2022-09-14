"Во дворе за такие вещи могли побить": Бельский высказался о заявлениях мундепов в адрес Путина

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал решение ряда муниципальных депутатов обратиться к Госдуме с критикой президента Владимира Путина. Первым с этой инициативой выступил петербургский муниципалитет "Смольнинское".

- Я могу сказать следующее. Мы видим, что у нас уже есть депутаты, которые эмигрировали из Российской Федерации. Они тоже активно подключаются к определенным обращениям. Вы знаете, моя позиция в этом плане достаточно жесткая. Я никогда ее не скрывал... Скажу так, я всегда всё пытаюсь перенести в простую плоскость. Я сам жил в Петербурге, во дворе. Мы, конечно, во дворе за такие вещи ребят могли побить. Но здесь должны разбираться правоохранительные органы, - заявил Бельский.

Спикер подчеркнул, что позиция муниципалов, подписавшихся под подобными обращениями, для него неприемлема.

Напомним, 7 сентября несколько депутатов МО "Смольнинское" решили направить в Госдуму обращение с критикой президента и специальной военной операции на Украине. Депутата МО "Смольнинское" Дмитрия Палюгу, который вынес этот вопрос на заседание местного совета, накануне оштрафовали на 47 тысяч рублей за дискредитацию армии. Несколькими часами ранее в тот же день суд признал совет депутатов "Смольнинского" бездействовавшим длительное время. Это дает право на его роспуск.

Сергей Еремеев