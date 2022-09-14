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Новости 13:35

ЗакС открыл выставку в честь Рудольфа Абеля

фото ЗакС политика ЗакС открыл выставку в честь Рудольфа Абеля

В Мариинском дворце, где заседает Законодательное собрание Петербурга, 14 сентября открылась выставка, посвященная 60-летию со дня возвращения на Родину советского разведчика Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера), а также 100-летию отечественной нелегальной разведки, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Среди экспонатов - личные вещи и редкие фотографии Абеля. Выставку ЗакС организовал совместно с комитетом по внешним связям Смольного. Его председатель Евгений Григорьев на церемонии открытия объяснил, почему комитет занимается вопросом истории нелегальной разведки. 

- Вы прекрасно знаете, кто был первым председателем комитета. Конечно, для нас сохранение традиций, которые были заложены, очень важны, - сказал Григорьев.

Спикер ЗакСа Александр Бельский высказался о неординарности личности Абеля и отметил, что советский разведчик стал прототипом героев многих популярных фильмов.

Сергей Еремеев


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