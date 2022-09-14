"Яндекс" запустит свою электронную банковскую карту

IT-компания "Яндекс" объявила о запуске цифровой банковской карты, созданной на основе платежной системы "Мир". Ей можно будет расплачиваться, приобретая продукты "Яндекса", а также при покупке товаров вне сервисов компании: как на кассе офлайн, так и в виртуальном формате.

Дебетовая карта будет доступна для использования в приложениях Go, "Драйв" и "Маркет".

Ранее у "Яндекса" имелось платежное средство только для использования в рамках его экосистемы: таковым был продукт "Счет". Кроме того, компания организовала систему Yandex Pay, позволяющую клиентам оплачивать покупки гаджетами через различные онлайн-сервисы.