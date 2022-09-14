ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:49

"Яндекс" запустит свою электронную банковскую карту

фото ЗакС политика "Яндекс" запустит свою электронную банковскую карту

IT-компания "Яндекс" объявила о запуске цифровой банковской карты, созданной на основе платежной системы "Мир". Ей можно будет расплачиваться, приобретая продукты "Яндекса", а также при покупке товаров вне сервисов компании: как на кассе офлайн, так и в виртуальном формате.

Дебетовая карта будет доступна для использования в приложениях Go, "Драйв" и "Маркет".

Ранее у "Яндекса" имелось платежное средство только для использования в рамках его экосистемы: таковым был продукт "Счет". Кроме того, компания организовала систему Yandex Pay, позволяющую клиентам оплачивать покупки  гаджетами через различные онлайн-сервисы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама