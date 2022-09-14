В Петербурге привели в порядок 77% дорог

Петербургские дорожные службы привели в порядок 77% городских магистралей в рамках реализации проекта "Безопасные качественные дороги", информирует пресс-служба Смольного.

"На этот год запланирован большой объем работ, поэтому важно сохранить высокие темпы ремонта в соответствии с графиком", – уверен градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Участие в проекте "Безопасные качественные дороги" позволяет получить региону дополнительную финансовую поддержку из федерального центра, отметил Беглов.

Весной и летом дорожники "подлатали" асфальтовое полотно на проспекте Науки от Гражданского проспекта до улицы Карпинского, на улице Дыбенко от Дальневосточного до проспекта Солидарности, часть Рябовского шоссе, улицы Сикейроса, Есенина, Комсомола, Большую Зеленину и другие.

Теперь же в планах спецслужб привести в порядок улицы Трефолева, Маршала Захарова, Маршала Казакова, Ярослава Гашека, Котлякова, Потапова и Шафировский проспект. Ремонт охватит часть Богатырского проспекта от Яхтенной до Туристской улицы. По-прежнему идут восстановительные работы на Пулковском шоссе, где ремонтируется участок от Дунайского до поворота на Пушкин.

Ожидается, что за пару грядущих лет в Петербурге отремонтируют 85% городских дорог.