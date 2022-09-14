Судебные приставы изъяли пикап у петербургского мундепа

В Петербурге судебные приставы изъяли пикап у муниципального депутата, который приобрел его у гражданина, имевшего задолженность перед кредитной организацией. Таким образом было исполнено решение Выборгского районного суда, о чем сообщила 14 сентября пресс-служба регионального управления ФСПП. Имя 35-летнего законотворца, который купил заложенный автомобиль марки Volkswagen 2H AMAROK и лишился его, не называется.

"При заключении сделки новый покупатель не проявил должной осмотрительности и не совершил действий по проверке автомобиля на наличие обременений в виде залога на сайте нотариальной палаты", - гласит сообщение ведомства.

Отмечается, что при изъятии у него транспортного средства мундеп был "мягко говоря, невежлив" и мешал работе приставов. Автомобиль, который все же удалось переместить на спецстоянку, продадут на открытых торгах.