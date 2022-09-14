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Новости 16:35

Алиханов возмутился чрезмерными проверками таможни Петербурга грузов для Калининграда

фото ЗакС политика Алиханов возмутился чрезмерными проверками таможни Петербурга грузов для Калининграда

Таможня проводит чрезмерные проверки грузов, которые следуют в Калининградскую область из портов Петербурга и Ленинградской области, сетует глава региона Антон Алиханов, чьи слова приводит ТАСС.

Наглядным примером он обозначил ситуацию со взвешиванием рыбы перед её транспортировкой из Северной столицы в Калининград.

"Из Питера-то чего перевешивать? Это российская продукция. Какой ущерб может быть для госбюджета, если там не 1 тонна, а 1,1 тонны? Всё равно не платится пошлина", — аргументировал Алиханов.

Кроме того, добавил калининградский губернатор, все аналогичные грузы вносятся в систему электронной сертификации "Меркурий".

Наконец, Алиханов вновь выразил недоумение, зачем проводить столь тщательные таможенные проверки грузов, следующих морем из города на Неве в Калининградскую область. "Когда из Калининграда везут — понимаю, потому что здесь надо проверить, является ли товар российским", — объяснил свою позицию управленец.


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