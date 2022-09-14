В Петербурге увеличили коечный фонд для детей с коронавирусом

Администрация Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова в Петербурге развернула дополнительные 62 койки для юных горожан с коронавирусом и подозрением на него, о чем сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Таким образом, к середине дня 14 сентября коронавирусный коечный фонд для несовершеннолетних достиг 358 мест. Из них свободно свыше 22%.

Всего за последние сутки в городе официально насчитали 3 623 новых случая инфицирования коронавирусом (+145 по сравнению со вторником), а госпитализация потребовалась 243 гражданам. Свободный коечный фонд для взрослых пациентов с симптомами COVID-19 и пневмонией составляет 465 мест.