В России может появиться закон о безусловном освобождении смертельно больных из мест заключения

Российские правозащитники готовят проект законотворческой инициативы, предполагающей безусловное освобождение от наказания смертельно больных осуждённых, передаёт ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

Омбудсмен отметила, что на сегодняшний день суды принимают решения об освобождении таких заключённых лишь в половине случаев. Зачастую это мотивируется тем, что человек якобы будет способен на повторное нарушение закона даже будучи подвластным болезни.

"Из тяжелобольных нужно вычленить смертельно больных, и для них установить это правило о безусловном освобождении", — уверена Москалькова.

В 2021 году суды удовлетворили всего 54 ходатайства об УДО, 46% ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы на более мягкое наказание, 63% просьб об отсрочке исполнения приговора в связи с болезнью и 46% — в связи с болезнью осужденного.