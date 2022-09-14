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Новости 17:42

Цивилев попросил чиновников ремонтировать важнейшие петербургские магистрали только летом

фото ЗакС политика Цивилев попросил чиновников ремонтировать важнейшие петербургские магистрали только летом

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев сделал выводы из утреннего транспортного коллапса, образовавшегося на Пулковском шоссе 14 сентября на фоне дорожных работ, и обратился с письмом в комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Чтобы в дальнейшем не допустить подобных заторов, он попросил главу комитета Андрея Левакина организовывать ремонт основных магистралей исключительно в летний период и в ночное время.

Ранее в Telegram-каналах появлялись видеозаписи со столпотворениями людей на Московской площади, спешащих в аэропорт Пулково и набивающихся в автобус № 39, который связывает город с этим транспортным узлом. В своем письме Цивилев указывает, что многие автомобилисты и пассажиры общественного транспорта вынуждены были в среду пойти к югу от Петербурга пешком.


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 

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