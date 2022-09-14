Цивилев попросил чиновников ремонтировать важнейшие петербургские магистрали только летом

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев сделал выводы из утреннего транспортного коллапса, образовавшегося на Пулковском шоссе 14 сентября на фоне дорожных работ, и обратился с письмом в комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Чтобы в дальнейшем не допустить подобных заторов, он попросил главу комитета Андрея Левакина организовывать ремонт основных магистралей исключительно в летний период и в ночное время.

Ранее в Telegram-каналах появлялись видеозаписи со столпотворениями людей на Московской площади, спешащих в аэропорт Пулково и набивающихся в автобус № 39, который связывает город с этим транспортным узлом. В своем письме Цивилев указывает, что многие автомобилисты и пассажиры общественного транспорта вынуждены были в среду пойти к югу от Петербурга пешком.