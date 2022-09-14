Одна из старейших российских гимназий в Петербурге получила арт-подсветку

Дом №27 по Казанской улице, который занимает Вторая Санкт-Петербургская гимназия, украсили художественной подсветкой, о чем сообщается на сайте Смольного. Работы по установке 260 энергосберегающих светильников, предназначенных для подчеркивания декоративных элементов фасада, осуществили специалисты из ГБУ "Ленсвет".

"Мы создаем неповторимый вечерний облик города с акцентом на его достопримечательности. Благодаря художественной подсветке в темное время суток наш город не менее прекрасен, чем днем", - считает губернатор Александр Беглов.

Гимназию в центре Петербурга основали императорским указом Александра I в 1805 году, она считается одним из старейших учреждений в своем роде в России. Школа располагается в здании, внесенном КГИОП в список региональных объектов культурного наследия.

фото: пресс-служба Смольного