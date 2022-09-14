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Новости 18:58

В ряде российских регионов отменили мероприятия ко Дню города из-за СВО

фото ЗакС политика В ряде российских регионов отменили мероприятия ко Дню города из-за СВО

В нескольких российских регионах местные жители, а также представители власти призвали не отмечать Дни города из-за проводимой на Украине специальной военной спецоперации (СВО), передаёт издание "7х7" в своём Telegram-канале.

Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил у себя в Telegram-канале, что решил отменить фейерверк и концерт на Театральной площади в Ростове-на-Дону после многочисленных обращений горожан. Ростовчане отправили ему множество комментариев с призывом отказаться от празднования Дня города и направить деньги, которые могли бы уйти на организацию мероприятия, например, беженцам из Донбасса или российским солдатам, пребывающим на Украине.

До этого в СМИ появилось сообщение об отмене празднования Дня города в Советске Калининградской области, а в Краснодарском крае власти отменили торжественные мероприятия по поводу юбилея региона. Торжество было решено провести более сдержанно — без приглашения звёзд и праздничного фейерверка.

Последним сообщение по теме появилось из Воронежа, где губернатор также упразднил праздничные мероприятия ко Дню города.


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