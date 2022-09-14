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Новости 19:12

Самыми подорожавшими продуктами в России за неделю стали огурцы и бананы

фото ЗакС политика Самыми подорожавшими продуктами в России за неделю стали огурцы и бананы

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю со 6 по 12 сентября. Товары и услуги всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,03%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,27%.

Наибольший рост в розничной цене показали огурцы (+8,4%), бананы (+1,49%), яйца (+0,62%), фруктово-ягодные консервы для младенцев (+0,46%) и молоко (+0,41%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю лук (-8,95%), картофель (-5,17%), морковь (-4,96%), капуста (-3,65%) и яблоки (-2,95%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спортивные детские костюмы (+0,52%), спички (+0,45%), хозяйственное мыло (+0,25%) сигареты (+0,22%), детские кроссовки, шампунь и туалетная бумага (+0,19%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 14,06%, а продовольственная — 15,2%.


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