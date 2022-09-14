ТАСС: Задержанному в Петербурге украинцу грозит пожизненный срок за связь с "Правым сектором"*

Петербургские правоохранители задержали украинца, которого заподозрили в сбыте наркотиков в интересах "Правого сектора"*, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

На задержанного по имени Александр Цепелев возбудили дела как по "наркотической" статье 228.1 УК, так и по "экстремистской" статье 282.3 УК. В суде по совокупности криминальных эпизодов он рискует получить пожизненный срок лишения свободы.

По данным источников агентства, Цепелев признал, что в течение последних трех лет действовал в интересах "Правого сектора"*, торгуя психотропными веществами в Петербурге. При этом ему якобы грозили расправой над родственниками в Мариуполе.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ