ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:41

ТАСС: Задержанному в Петербурге украинцу грозит пожизненный срок за связь с "Правым сектором"*

фото ЗакС политика ТАСС: Задержанному в Петербурге украинцу грозит пожизненный срок за связь с "Правым сектором"*

Петербургские правоохранители задержали украинца, которого заподозрили в сбыте наркотиков в интересах "Правого сектора"*, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. 

На задержанного по имени Александр Цепелев возбудили дела как по "наркотической" статье 228.1 УК, так и по "экстремистской" статье 282.3 УК. В суде по совокупности криминальных эпизодов он рискует получить пожизненный срок лишения свободы.

По данным источников агентства, Цепелев признал, что в течение последних трех лет действовал в интересах "Правого сектора"*, торгуя психотропными веществами в Петербурге. При этом ему якобы грозили расправой над родственниками в Мариуполе.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама