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Новости 20:08

Попова доложила Путину об уходе коронавируса в регионы

фото ЗакС политика Попова доложила Путину об уходе коронавируса в регионы

Главный санитарный врач России Анна Попова лично встретилась в Кремле с президентом Владимиром Путиным и рассказала ему об актуальной эпидемиологической ситуации в стране, в целом определив ее как "управляемую". Последняя по времени волна "омикрона", по данным Поповой, изначально поразила центральную часть страны и Дальний Восток, но сегодня тренд изменился. Фрагменты диалога приводит "Интерфакс".

"Сейчас здесь идет снижение, и волна уходит в регионы", - отметила чиновница, добавив, что рост заболеваемости наблюдается в 50 регионах, а снижение - в 27.

По словам Поповой, новейшая разновидность вируса реже приводит к потере обоняния, пневмониям и госпитализациям, при этом ее отличает чрезвычайно высокая скорость распространения. Пик последней волны пришелся на начало августа.

Со своей стороны, Путин поздравил главу Роспотребнадзора со столетним юбилеем ее ведомства, который будет отмечаться в четверг 15 сентября.

фото: kremlin.ru


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