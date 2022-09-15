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Новости 9:31

Молодым семьям из Петербурга выдали свидетельства на улучшение жилищных условий

фото ЗакС политика Молодым семьям из Петербурга выдали свидетельства на улучшение жилищных условий

Петербургское учреждение "Горжилобмен" приступило к процедуре выдачи государственных жилищных свидетельств для молодых семей и одиноких родителей, имеющих на иждивении малолетних детей, информирует пресс-служба Жилищного комитета.

Документы, которые позволяют получить социальную выплату на покупку недвижимости, были выданы первым 38 молодым семьям из Северной столицы. Всего свидетельства должны получить 1098 семей на сумму 2,2 млрд рублей.

У семей есть 7 месяцев на то, чтобы реализовать выдаваемые сертификаты. Указывается, что на финансирование всех мероприятий жилищной политики в 2022 году из городской казны будет выделено 15 млрд рублей. Обозначенные средства помогут улучшить жилищные условия 4640 семьям.


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